« Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald » : à la découverte d’une miellerie ! Miel du Pays de Conques Sénergues

« Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald » : à la découverte d’une miellerie ! Miel du Pays de Conques Sénergues dimanche 21 septembre 2025.

« Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald » : à la découverte d’une miellerie ! Dimanche 21 septembre, 10h00 Miel du Pays de Conques Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

‍♂️ Balade libre — Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald

Partez pour une agréable balade libre d’environ 20 km, à la découverte de six monuments de la commune et de ses environs… ainsi que d’une miellerie !

Étape 7 — Visite commentée d’une miellerie

Clôturez votre balade « Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald » par une immersion dans le monde fascinant des abeilles !

Un passionné d’apiculture vous fera découvrir :

les secrets de la ruche,

une dégustation de miel,

et une présentation des produits de la ruche : pollen, miel en rayon, pain d’épices, savon, bonbons…

Cette 7ᵉ et dernière étape de la balade libre « Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald » est l’occasion de découvrir la commune, ses environs et une miellerie.

Miel du Pays de Conques Chemin de Lestaral, Anglars, 12320 Senergues Sénergues 12320 Aveyron Occitanie 06 78 29 01 10 http://www.miel-conques.fr Profitez d’une expérience de dégustation et d’achat de miel ainsi que de produits issus de la ruche tels que le pollen, le miel en rayon, le pain d’épices, le savon, les bonbons, et bien plus encore. Des animations sont disponibles pour les individus et les groupes.

Profitez des explications d’un passionné d’apiculture qui vous plongera dans le monde mystérieux et merveilleux des abeilles, d’une expérience de dégustation de mièl et de la découverte de produits i…

© Régine Combal