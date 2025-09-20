« Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald » : étape à la tour du château de Sénergues Château de Sénergues Sénergues

Sans réservation. Visite libre : 3€ par adulte, 1€ pour les 10-17 ans. Nombre limité à 18 personnes par visite. Inaccessible aux moins de 10 ans.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

‍♂️ Balade libre — Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald

Partez pour une agréable balade libre d’environ 20 km, à la découverte de six monuments de la commune et de ses environs… ainsi que d’une miellerie !

Étape 6 – Seigneurie de Sénergues

Remontant au XIIIᵉ siècle, la seigneurie de Sénergues est une étape incontournable du parcours.

La tour carrée, construite entre 1382 et 1387 par Aymeric de Sénergues en pleine guerre de Cent Ans, servait à se défendre contre l’occupant anglais et les bandes de routiers.

En granit, le donjon carré comprend trois étages reliés par un escalier en colimaçon.

Au sommet, les traces d’un chemin de ronde avec mâchicoulis, deux créneaux et trois piles témoignent de son histoire.

Les corbeaux, typiques de la fin du XIVᵉ siècle, sont encore visibles.

Au XVIᵉ siècle, le logis seigneurial actuel fut érigé par François de Montarnal, époux d’Hélix de Sénergues. L’aile brûlée n’a jamais été reconstruite.

Depuis 1863, le domaine appartient à la famille Bénazech, descendante directe de Béraud de Sénergues, premier seigneur identifié en 1252.

Accueil par Nathalie Bénazech, propriétaire du château

Les visiteurs auront le privilège de découvrir :

la cuisine,

les appartements seigneuriaux,

la salle des gardes, au troisième étage,

et, au sommet, un panorama exceptionnel sur le village et la campagne, accompagné de commentaires historiques passionnants.

