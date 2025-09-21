« Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald » : étape dans une église du XVIe siècle aux vitraux remarquables ! Église Saint-Martin Sénergues

« Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald » : étape dans une église du XVIe siècle aux vitraux remarquables ! Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h00 Église Saint-Martin Aveyron

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

‍♂️ Balade libre — Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnald

Partez pour une agréable balade libre d’environ 20 km, à la découverte de six monuments de la commune et de ses environs… ainsi que d’une miellerie !

Étape 5 — Église Saint-Martin de Sénergues

Découvrez cette église en granit, restaurée au XVIᵉ siècle, et admirez ses magnifiques vitraux en dalle de verre, réalisés entre 1965 et 1970.

Sur place, un accueil chaleureux vous attend pour des visites commentées, avec renseignements et documentation à la demande.

Ne manquez pas la visite du beffroi, restauré en 2022, accompagnée d’explications sur ses quatre cloches du campanile.

Église Saint-Martin 12320 Sénergues Sénergues 12320 Aveyron Occitanie http://www.senergues.fr L’origine de ce lieu de culte est antérieur au IXe siècle. Le 8 avril 819, Louis le Pieux, par un diplôme rédigé à Aix-la-Chapelle, fait donation avec d’autres bien de l’église de Cerniangis (Sénergues), à l’abbé Médrald de Conques successeur de l’ermite Dadon, le fondateur du monastère. Le bâtiment actuel est l’oeuvre de l’abbé de Conques Anthoine de Rousselet, au XVIe siècle, qui a relévé et agrandi la bâtisse primitive très détériorée.

L’intérieur de l’église recèle de nombreux remplois, dont une cuve baptismale en granit avec une décor à jonc datée du Xe siècle.

Les superbes vitraux en éclats de verre teintés dans la masse, sont l’oeuvre du verrier le père Ephrem Socard, moine bénédictin de l’abbaye d’En-Calcat (Tarn). Ils ont été posés en 1965.

Depuis le XIe siècle, le village est situé sur le passage des pélerins de Saint-Jacques de Compostelle, l’actuel GR 65. À 42 km au nord de Rodez par la D 901 et la D 46 à Saint-Cyprien, puis la D 242 pour un accès direct. Depuis Montarnal, point de départ du circuit libre « Sur les traces de Gauzfred de Monte Arnal », suivre Notre-Dame-D’Aynès, Saint-Sulpice, Pomiès et Sénergues.

Profitez d’une balade libre d’environ 20 km pour découvrir sept monuments de la commune et de ses environs ! vitraux dalles de verre

© Jean-Claude Richard