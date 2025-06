Sur les traces de Gutenberg (à partir de 5 ans) – Le Malesherbois 9 juillet 2025 15:00

Sur les traces de Gutenberg (à partir de 5 ans) 70 Rue du General Patton Le Malesherbois Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif enfant

Début : 2025-07-09 15:00:00

fin : 2025-07-23 16:00:00

Une découverte ludique de l’imprimerie et du musée…

Malheur ! Des caractères mobiles ont été dissimulés partout dans le musée… A vous de les retrouver au moyen d’indices, de savantes recherches et explications ! En parcourant les espaces de l’exposition permanente, en observant les machines, les livres imprimés, les affiches, vous découvrirez l’histoire de l’imprimerie et notamment le nom de son inventeur…

Une découverte du musée présentée sous la forme d’un jeu de piste, un éveil très ludique à l’histoire et aux techniques de l’imprimerie… A hauteur d’enfant !

Une activité conçue et proposée aux petits pour un éveil artistique et culturel, et animée par les médiateurs de l’AMI ! 5 .

70 Rue du General Patton

Le Malesherbois 45330 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 33 22 67 reservations@a-mi.fr

English :

A playful discovery of the printing industry and the museum…

German :

Eine spielerische Entdeckung der Druckerei und des Museums…

Italiano :

Una scoperta giocosa dell’industria della stampa e del museo…

Espanol :

Un descubrimiento lúdico de la industria gráfica y del museo…

