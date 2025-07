Sur les traces de la 2e D.B. du Général Leclerc Hôtel du Département Alençon

Sur les traces de la 2e D.B. du Général Leclerc Hôtel du Département Alençon samedi 19 juillet 2025.

Sur les traces de la 2e D.B. du Général Leclerc

Hôtel du Département 27 Boulevard de Strasbourg Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 13:45:00

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-07-19 2025-07-25 2025-08-06 2025-08-27

Envie de (re)découvrir un pan important de l’histoire de l’Orne et de la Seconde Guerre mondiale ?

Le Conseil départemental de l’Orne vous propose d’emprunter les traces de la 2e DB du Général Leclerc et de découvrir les enjeux de la libération du territoire.

Au départ d’Alençon, le circuit de ces visites en bus commentées par Christophe Bayard, professeur d’histoire et de géographie passionné de la Seconde Guerre mondiale et président de l’association Vive la Résistance, passe successivement par Champfleur, la forêt d’Ecouves et Médavy, Carrouges, Ecouché, Fleuré, Exmes. Il mène ensuite sur les lieux stratégiques de la bataille de Falaise-Chambois avant de retourner sur Alençon. Un coup de projecteur est fait sur la libération d’Alençon, première ville française à avoir été libérée sous commandement français et plus largement sur le département de l’Orne. Ce circuit historique souligne les liens particuliers et l’attachement très fort qui unissent le Département de l’Orne au plus admiré de nos libérateurs. Il permet également de découvrir ou redécouvrir le charme du paysage normand.

Sur réservation.

Départ à 14 h à l’Hôtel du Département à Alençon (accueil dès 13 h 45). Retour en fin d’après-midi à Alençon.

Règlement à l’accueil de l’Hôtel du Département .

Envie de (re)découvrir un pan important de l’histoire de l’Orne et de la Seconde Guerre mondiale ?

Le Conseil départemental de l’Orne vous propose d’emprunter les traces de la 2e DB du Général Leclerc et de découvrir les enjeux de la libération du territoire.

Au départ d’Alençon, le circuit de ces visites en bus commentées par Christophe Bayard, professeur d’histoire et de géographie passionné de la Seconde Guerre mondiale et président de l’association Vive la Résistance, passe successivement par Champfleur, la forêt d’Ecouves et Médavy, Carrouges, Ecouché, Fleuré, Exmes. Il mène ensuite sur les lieux stratégiques de la bataille de Falaise-Chambois avant de retourner sur Alençon. Un coup de projecteur est fait sur la libération d’Alençon, première ville française à avoir été libérée sous commandement français et plus largement sur le département de l’Orne. Ce circuit historique souligne les liens particuliers et l’attachement très fort qui unissent le Département de l’Orne au plus admiré de nos libérateurs. Il permet également de découvrir ou redécouvrir le charme du paysage normand.

Sur réservation.

Départ à 14 h à l’Hôtel du Département à Alençon (accueil dès 13 h 45). Retour en fin d’après-midi à Alençon.

Règlement à l’accueil de l’Hôtel du Département . .

Hôtel du Département 27 Boulevard de Strasbourg Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 81 60 00

English : Sur les traces de la 2e D.B. du Général Leclerc

Would you like to (re)discover an important part of the history of Orne and the Second World War?

The Conseil départemental de l’Orne invites you to follow in the footsteps of General Leclerc?s 2nd armored division, and discover what was at stake in the liberation of the region.

Departing from Alençon, the bus tour, guided by Christophe Bayard, a history and geography teacher with a passion for the Second World War and president of the Vive la Résistance association, takes in Champfleur, the Ecouves and Médavy forests, Carrouges, Ecouché, Fleuré and Exmes. It then takes in the strategic sites of the Falaise-Chambois battle before returning to Alençon. The tour focuses on the liberation of Alençon, the first French town to be liberated under French command, and more broadly on the Orne département. This historical tour underlines the special ties and strong attachment that unite the Orne department to the most admired of our liberators. It also allows visitors to discover or rediscover the charm of the Normandy landscape.

Reservations required.

Departure at 2 pm from the Hôtel du Département in Alençon (welcome from 1:45 pm). Return to Alençon late afternoon.

Payment at Hôtel du Département reception desk.

German :

Möchten Sie einen wichtigen Teil der Geschichte des Departements Orne und des Zweiten Weltkriegs (wieder-)entdecken?

Der Conseil départemental de l’Orne bietet Ihnen die Möglichkeit, auf den Spuren der 2. DB von General Leclerc zu wandeln und die Herausforderungen der Befreiung des Territoriums zu entdecken.

Die von Christophe Bayard, einem Geschichts- und Geografielehrer, der sich für den Zweiten Weltkrieg begeistert und Vorsitzender des Vereins Vive la Résistance ist, kommentierte Bustour führt von Alençon aus durch Champfleur, den Wald von Ecouves und Médavy, Carrouges, Ecouché, Fleuré und Exmes. Anschließend führt er zu den strategischen Orten der Schlacht von Falaise-Chambois, bevor er nach Alençon zurückkehrt. Ein Schwerpunkt liegt auf der Befreiung von Alençon, der ersten französischen Stadt, die unter französischem Kommando befreit wurde, und im weiteren Sinne auf dem Departement Orne. Dieser historische Rundgang unterstreicht die besonderen Beziehungen und die starke Verbundenheit des Departements Orne mit dem meistbewunderten unserer Befreier. Außerdem bietet er die Möglichkeit, den Charme der normannischen Landschaft zu entdecken oder wiederzuentdecken.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Abfahrt um 14 Uhr am Hôtel du Département in Alençon (Empfang ab 13.45 Uhr). Rückkehr am späten Nachmittag in Alençon.

Bezahlung am Empfang des Hôtel du Département .

Italiano :

Volete (ri)scoprire una parte importante della storia dell’Orne e della Seconda guerra mondiale?

Il Consiglio dipartimentale dell’Orne vi invita a seguire le tracce della 2a divisione corazzata del generale Leclerc e a scoprire di più sulla liberazione della regione.

Con partenza da Alençon, il tour in autobus, commentato da Christophe Bayard, insegnante di storia e geografia appassionato della Seconda guerra mondiale e presidente dell’associazione Vive la Résistance, tocca Champfleur, le foreste di Ecouves e Médavy, Carrouges, Ecouché, Fleuré ed Exmes. Si passa poi per i luoghi strategici della battaglia di Falaise-Chambois prima di tornare ad Alençon. Il tour si concentra sulla liberazione di Alençon, la prima città francese ad essere liberata sotto il comando francese, e più in generale sul dipartimento dell’Orne. Questa visita storica mette in evidenza i legami speciali e il fortissimo attaccamento che legano il dipartimento dell’Orne al più ammirato dei nostri liberatori. È anche un’occasione per scoprire o riscoprire il fascino della campagna normanna.

Prenotazione obbligatoria.

Partenza alle 14.00 dall’Hôtel du Département di Alençon (accoglienza dalle 13.45). Ritorno ad Alençon alla fine del pomeriggio.

Pagamento alla reception dell’Hôtel du Département.

Espanol :

¿Le gustaría (re)descubrir una parte importante de la historia de Orne y de la Segunda Guerra Mundial?

El Consejo Departamental de Orne le invita a seguir los pasos de la 2ª División Blindada del General Leclerc y a descubrir la liberación de la región.

Con salida de Alençon, el recorrido en autobús, comentado por Christophe Bayard, profesor de historia y geografía apasionado por la Segunda Guerra Mundial y presidente de la asociación Vive la Résistance, pasa por Champfleur, los bosques de Ecouves y Médavy, Carrouges, Ecouché, Fleuré y Exmes. A continuación, visitará los lugares estratégicos de la batalla de Falaise-Chambois antes de regresar a Alençon. El recorrido se centra en la liberación de Alençon, primera ciudad francesa liberada bajo mando francés, y más ampliamente en el departamento de Orne. Este recorrido histórico pone de relieve los vínculos especiales y el fuerte apego que une al departamento de Orne con el más admirado de nuestros libertadores. También es una oportunidad para descubrir o redescubrir el encanto de la campiña normanda.

Reserva obligatoria.

Salida a las 14:00 h del Hôtel du Département de Alençon (acogida a partir de las 13:45 h). Regreso a Alençon al final de la tarde.

Pago en la recepción del Hôtel du Département .

L’événement Sur les traces de la 2e D.B. du Général Leclerc Alençon a été mis à jour le 2025-07-02 par Orne Tourisme