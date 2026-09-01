Sur les traces de la faune de Bonne-Fontaine Notre-Dame de Bonne-Fontaine Danne-et-Quatre-Vents

Informations pratiques

Danne-et-Quatre-Vents

Sur les traces de la faune de Bonne-Fontaine

Notre-Dame de Bonne-Fontaine Départ depuis le parking en face de la chapelle Danne-et-Quatre-Vents Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12 17:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Partez sur les traces de la faune de Bonne-Fontaine au moment où la forêt commence à changer de rythme. Sur inscription.

A l’approche de l’automne nous apprendrons à lire les indices laissés par les animaux empreintes, marquage, réserve pour l’hiver, etc.

Une balade accessible à tous pour devenir, le temps d’une sortie, un véritable détective de la nature. Sortie accompagnée et animée par un animateur nature de la Contrée des Minis.

Balade de 4,4 km. Nombre de participants limité.Tout public

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Notre-Dame de Bonne-Fontaine Départ depuis le parking en face de la chapelle Danne-et-Quatre-Vents 57370 Moselle Grand Est +33 7 86 40 73 07 lacontreedesminis@gmail.com

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English :

Follow in the footsteps of Bonne-Fontaine’s wildlife as the forest begins to change with the seasons. Registration required.

As fall approaches, we’ll learn to read the clues left by animals: tracks, markings, winter food stores, and more.

A walk accessible to everyone—for the duration of this outing, you’ll become a true nature detective. Guided and led by a nature guide from the Contrée des Minis.

4.4 km walk. Limited number of participants.

L’événement Sur les traces de la faune de Bonne-Fontaine Danne-et-Quatre-Vents a été mis à jour le 2026-08-27 par OT COMMUNAUTAIRE DU PAYS DE PHALSBOURG