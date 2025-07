Sur les traces de la faune sauvage Neuwiller-lès-Saverne

Sur les traces de la faune sauvage Neuwiller-lès-Saverne mercredi 20 août 2025.

Sur les traces de la faune sauvage

Maison forestière du Loosthal Neuwiller-lès-Saverne Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-08-20 15:00:00

fin : 2025-08-20 15:00:00

Date(s) :

2025-08-20

Le GORNA, véritable refuge pour petits animaux blessés, vous offre l’opportunité de découvrir ses missions, dans le cadre d’une balade commentée par un soigneur, à travers un joli sentier pédagogique

Le GORNA, véritable refuge pour les animaux sauvages blessés, vous offre l’opportunité de découvrir ses missions.

Accompagné d’un soigneur, partez pour une balade sur le sentier pédagogique qui entoure le centre. Il vous présentera le fonctionnement du centre de soins et les besoins de la faune sauvage qu’il accueille, ainsi que les techniques de réintroduction dans la nature. .

Maison forestière du Loosthal Neuwiller-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 70 42 30

English :

The GORNA, a veritable refuge for small injured animals, offers you the opportunity to discover its missions on a guided walk along a lovely educational trail

German :

GORNA, ein echtes Refugium für verletzte Kleintiere, bietet Ihnen die Gelegenheit, seine Aufgaben im Rahmen eines von einem Tierpfleger kommentierten Spaziergangs über einen hübschen Lehrpfad zu entdecken

Italiano :

La GORNA, un vero e proprio rifugio per piccoli animali feriti, vi offre l’opportunità di scoprire le sue missioni, nell’ambito di una passeggiata guidata lungo un suggestivo percorso didattico

Espanol :

El GORNA, auténtico refugio de pequeños animales heridos, le ofrece la oportunidad de descubrir sus misiones, en el marco de un paseo guiado por un atractivo sendero didáctico

L’événement Sur les traces de la faune sauvage Neuwiller-lès-Saverne a été mis à jour le 2025-04-17 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre