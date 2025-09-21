« Sur les traces de la Grande Girafe » – Promenade urbaine « Sur les traces de la Grande Girafe » Mantes-la-Jolie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

A la recherche des origines d’une partie du quartier des Peintres : « La Girafe », lieu emblématique des années 70 à 90, entre lien social et place des fêtes, retour sur une épopée urbaine.

« Sur les traces de la Grande Girafe » RDV 1 rue Marcel-Doret 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 78 86 60 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation.patour@manteslajolie.fr »}]

Balade urbaine