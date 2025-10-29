SUR LES TRACES DE LA LOUTRE Cazilhac

SUR LES TRACES DE LA LOUTRE Cazilhac mercredi 29 octobre 2025.

Cazilhac Hérault

Profitez du calme matinal de l’automne pour rechercher les indices de présence de la loutre et autres animaux inféodés au fleuve Hérault et à ses affluents. L’occasion d’en savoir plus sur cette espèce patrimoniale des Gorges de l’Hérault.

Sortie nature proposée par la Communauté de communes Vallée de l’Hérault et animée par la LPO Occitanie, dans le cadre du programme Natura 2000.

Gratuit

A partir de 7 ans.

La réservation via billetweb n’engendre aucun frais. Toutefois, même si l’activité est gratuite, merci d’honorer votre inscription car nous comptons sur votre présence pour des raisons d’organisation (gens en liste d’attente, peu de personnes au final le jour j, matériel à prévoir…). Merci de votre compréhension .

Cazilhac 34190 Hérault Occitanie

English :

Take advantage of the calm autumn mornings to look for signs of otter and other animals living in the Hérault river and its tributaries. An opportunity to find out more about this heritage species of the Hérault Gorges.

German :

Nutzen Sie die morgendliche Ruhe des Herbstes, um nach Hinweisen auf die Anwesenheit des Fischotters und anderer Tiere zu suchen, die an den Fluss Hérault und seine Nebenflüsse gebunden sind. Die Gelegenheit, mehr über diese patrimoniale Spezies der Schluchten des Hérault zu erfahren.

Italiano :

Approfittate della calma autunnale per cercare segni di lontre e altri animali legati al fiume Hérault e ai suoi affluenti. È un’occasione per conoscere meglio questa specie patrimonio delle Gole dell’Hérault.

Espanol :

Aproveche la calma de principios de otoño para buscar indicios de nutrias y otros animales asociados al río Hérault y sus afluentes. Es una oportunidad para saber más sobre esta especie patrimonial de las gargantas del Hérault.

