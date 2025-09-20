Sur les traces de la lutherie et de l’archèterie dans l’architecture Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Mirecourt

Sur les traces de la lutherie et de l’archèterie dans l’architecture 20 et 21 septembre Musée de la lutherie et de l’archèterie françaises Vosges

Point de départ de la balade : Musée de la lutherie

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Le paysage urbain de Mirecourt est marqué par l’histoire de la lutherie et de l’archèterie. Lors d’une balade guidée, découvrez une sélection de lieux et d’édifices qui témoignent de cette histoire, à travers le patrimoine architectural. La médiatrice vous accompagne dans les rues et ruelles de la ville…

À l'origine, le musée municipal était installé à l'hôtel de ville. Il a été inauguré à l'occasion de la Sainte-Cécile, le 24 novembre 1973. Il est désormais situé dans un ancien séchoir à bois de lutherie, sur le cours Stanislas, au bord du Madon. La collection instrumentale comporte 321 objets, représentant trois siècles de production artisanale. Les instruments à cordes frottées ou pincées, pour la plupart, ont été réalisés artisanalement par des luthiers et des archetiers installés à Mirecourt ou originaires de la ville. Le musée conserve également des instruments à cordes réalisés dans les grandes fabriques de l'époque, ainsi qu'un fonds socio-technique. Des archives d'entreprises (facturiers, étiquettes, catalogues, bois d'impression pour les catalogues, etc.) complètent cet ensemble.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Documentation du Musée de Mirecourt