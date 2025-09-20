Sur les traces de la Vieille Mer, une rivière à redécouvrir Piscine La Baleine Saint-Denis

Sur les traces de la Vieille Mer, une rivière à redécouvrir Samedi 20 septembre, 10h30 Piscine La Baleine Seine-Saint-Denis

Gratuit

Au cours de la première moitié du XXe siècle, la Vieille-Mer, comme la plupart des anciens rus de Seine-Saint-Denis, a été progressivement canalisée puis couverte, dans le cadre de politiques hygénistes et de gestion du risque d’inondation. Aujourd’hui, de nouvelles politiques urbaines visent à révéler ce patrimoine hydraulique, afin de renforcer sa fonction écologique et sociale. Depuis le coeur de Saint-Denis jusqu’aux hauteurs du parc Georges-Valbon, ce parcours invite à suivre les traces de la Vieille-Mer et à mieux comprendre le projet de sa redécouverte.

Piscine La Baleine 13 avenue Jean Moulin 92200 Saint-Denis Saint-Denis 93200 Floréal – Allende – Mutuelle Seine-Saint-Denis Île-de-France

Circuit commenté

CAUE 93