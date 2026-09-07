Sur les traces de la villa gallo-romaine de Sérézin-du-Rhône, Mairie de Sérézin-du-Rhône, Sérézin-du-Rhône

Informations pratiques

Sur les traces de la villa gallo-romaine de Sérézin-du-Rhône Dimanche 20 septembre, 10h30 Mairie de Sérézin-du-Rhône Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Sur les traces de la villa gallo-romaine de Sérézin-du-Rhône

En 2019, une fouille archéologique préventive menée au 13 rue de la Sarrazinière, en amont d’un projet immobilier, a permis de mettre au jour les vestiges d’une vaste et luxueuse villa gallo-romaine, implantée sur les hauteurs de Sérézin-du-Rhône, entre Vienne et Lyon.

Connue depuis le XIXᵉ siècle grâce à la découverte de plusieurs mosaïques, cette villa témoigne de la richesse de son domaine et du mode de vie de ses occupants à l’époque romaine.

À l’occasion de cette rencontre, la Mairie de Sérézin-du-Rhône vous propose de remonter le temps et de découvrir l’histoire du site, les principaux résultats de la campagne de fouilles de 2019 ainsi que les dernières connaissances sur cette demeure antique.

La visite se poursuivra par la découverte de la monumentale mosaïque Cisiriana, remarquable vestige de la villa aujourd’hui exposé face à la mairie.

Programme

10h00 — Rendez-vous devant la mairie

1, rue de Ternay, 69360 Sérézin-du-Rhône

10h00 – 11h15 — Présentation du site et de la campagne de fouilles par Camille Nouet, archéologue responsable de l’opération.

11h15 – 11h30 — Présentation de la mosaïque monumentale, aujourd’hui exposée face à la mairie, par Camille Nouet.

Gratuit — Réservation conseillée auprès de la mairie de Sérézin-du-Rhône :

Par mail : mairie@serezin-du-rhone.fr

Par téléphone : 04 78 02 02 55

Mairie de Sérézin-du-Rhône 1 rue de ternay, 69360, Sérézin-du-Rhône Sérézin-du-Rhône 69360 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 02 02 55 [{« link »: « mailto:mairie@serezin-du-rhone.fr »}]

Sur les traces de la villa gallo-romaine de Sérézin-du-Rhône

©Mairie de Sérézin-du-Rhône