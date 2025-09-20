Sur les traces de l’Aqueduc romain du Gier à Saint-Chamond Centre Leclerc Saint-Chamond

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Embarquez pour une balade en voiture ponctuée de plusieurs arrêts incontournables pour découvrir les vestiges de l’aqueduc du Gier à Saint-Chamond. À chaque étape, plongez dans l’histoire et admirez les sites témoins de l’ingéniosité romaine.

Centre Leclerc zac varizelle Saint-Chamond 42400 La Varizelle Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « berlier.axelle@saint-chamond.fr »}]

©Ville de Saint-Chamond