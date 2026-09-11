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Sur les traces de l’enfance du Duc de Sully, RDV devant le cimetière des soldats du Commonwealth, Perdreauville

dimanche 20 septembre 2026 · RDV devant le cimetière des soldats du Commonwealth · Perdreauville

Sur les traces de l’enfance du Duc de Sully, RDV devant le cimetière des soldats du Commonwealth, Perdreauville

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
RDV devant le cimetière des soldats du Commonwealth
Adresse
78200 Perdreauville
Ville
78200 Perdreauville
Département
Yvelines
Tarif
Limité à 100 personnes

Sur les traces de l’enfance du Duc de Sully Dimanche 20 septembre, 15h00 RDV devant le cimetière des soldats du Commonwealth Yvelines

Limité à 100 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Cette balade en forêt régionale de Rosny vous fait suivre les traces du « Duc de Sully », de sa naissance au château des Beurons (dont vous découvrirez les ruines), jusqu’à son ministère sous le Roi Henri IV.
Grâce à des anecdotes et un récit théâtralisé, vous en apprendrez plus sur celui que le Roi appelait tout simplement « Rosny » et qui fit planter des milliers d’ormes et encouragé l’agriculture…avec la complicité de Olivier de Serres !
Une visite vivante et à vivre. Une première sur le site.
La visite démarrera, depuis par le point de RDV, par une marche le long du GR26, de 40 minutes environ, avant d’arriver au « Chêne Mademoiselle », puis au Château des Beurons.

RDV devant le cimetière des soldats du Commonwealth 78200 Perdreauville Perdreauville 78200 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.iledefrance-nature.fr/sortie/sur-les-traces-de-lenfance-du-duc-de-sully/ »}] Accès par la route « Le petit Perdreauville ».
Cette balade en forêt régionale de Rosny vous fait suivre les traces du « Duc de Sully », de sa naissance au château des Beurons (dont vous découvrirez les ruines), jusqu’à son ministère sous le Roi à… Forêt Rosny – Duc Sully – Chêne Mademoiselle

Île-de-France Nature/A.Lucas