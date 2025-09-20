Sur les traces de l’Europe à Douai Maison de l’Europe de Douai Douai

Évènement sur inscription. Contactez nous par mail à contact@europedouai.eu ou par téléphone au 03 27 88 82 13

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Une randonnée pour découvrir Douai sous un angle européen : venez en apprendre plus sur les lieux douaisiens ayant bénéficié de fonds européens !

Maison de l'Europe de Douai 175 quai du Maréchal Foch 59500 Douai Douai 59500 Nord Hauts-de-France 03 27 88 82 13 https://maisoneuropedouai.eu/ La Maison douaisienne de l'Europe a été fondé en 1954. C'est un lieu riche qui vous permet d'en apprendre davantage sur l'Europe. La Maison de l'Europe de Douai propose des cours de langues : anglais, espagnol,italien, russe, polonais. Elle propose aussi des animations dans les milieux scolaires (écoles, collèges, lycées, études supérieures) D'autres activités sont proposées : projets avec des étudiants, conférences, découverte des fonds européens en Hauts de France etc. Vous avez une question sur l'Europe Contactez-nous et nous serons ravis d'échanger avec vous.

Maison Douaisienne de l’Europe