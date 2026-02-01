Sur les traces de l’histoire Gisors
Sur les traces de l’histoire
41 Rue de Paris Gisors Eure
Début : 2026-02-14 14:30:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Parcours découverte sur la rue de Paris (Gisors) et ses alentours. Pour ceux qui le désirent, vous pourrez jouer en complétant un questionnaire. Ceux qui auront le mieux répondu seront récompensés.
Un moment d’échange convivial et une petite dégustation seront proposés à la fin du parcours. .
41 Rue de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 77 90 80 31 anneperrot62@gmail.com
