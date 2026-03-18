Sur les traces de l’Histoire visites guidées Lieu-dit Le Bourg Biron

Sur les traces de l’Histoire visites guidées

Lieu-dit Le Bourg Château de Biron Biron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-11

Tous les jours découvrez la fabuleuse histoire du château de Biron, accompagné d’un guide passionné. Du moyen-âge, où la forteresse n’essuiera pas moins de 5 sièges, aux vicissitudes de la Révolution en passant par la riche Renaissance de Biron… Ce château caresse les plus grandes lignes de l’histoire de France, grâce aux glorieux destins de la famille Gontaut-Biron, qui régnerons en maitre sur les terres du Sud-Ouest…

A l’occasion de Châteaux en fête, la visite sera recentrée sur l’histoire des Gontaut-Biron et le Mobilier fraichement réinstallé dans le château.

Sans réservation préalable.

Cette animation est prévue en intérieur .

Lieu-dit Le Bourg Château de Biron Biron 24540 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 13 39 biron@semitour.com

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L’événement Sur les traces de l’Histoire visites guidées Biron a été mis à jour le 2026-03-14 par Groupe CDT 24