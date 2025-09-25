Sur les traces de l’industrie toilière à Pontrieux Pontrieux

Sur les traces de l’industrie toilière à Pontrieux

Pontrieux Côtes-d'Armor

Début : 2025-09-25 17:00:00

fin : 2025-09-25

2025-09-25

Circuit découverte de l’histoire linière de Pontrieux. Le lin y rappelle une période prospère où l’on teillait tout au long du Trieux. Le fleuve et le port animaient un commerce très actif, notamment en direction du Guingamp. Sur les traces de l’industrie toilière, la visite se déroule depuis le centre-bourg jusqu’au port, en passant par les moulins. Inscription préalable sur le site internet de l’ARSSAT. Visite par Hermine Jullien, Michèle Le Bourg, Brigitte Schadeck, Michel Schadeck (ARSSAT). Rendez-vous gare de Pontrieux .

Gare SNCF Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne

