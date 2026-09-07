Sur les Traces de Louis Mandrin – Jeux de piste, Office de tourisme Val Guiers, Saint-Genix-les-Villages

Informations pratiques

Sur les Traces de Louis Mandrin – Jeux de piste Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Office de tourisme Val Guiers Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Sur les traces de Louis Mandrin

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, partez à l’aventure sur les traces de Louis Mandrin, célèbre contrebandier du XVIIIᵉ siècle !

À travers un jeu de piste en 6 salles, observez, cherchez, réfléchissez et résolvez les énigmes qui vous permettront de progresser dans cette mystérieuse enquête. Chaque salle vous rapprochera un peu plus de Mandrin et de son histoire.

Saurez-vous retrouver les indices, déjouer les pièges et percer les secrets laissés derrière lui ?

Ouvrez l’œil, faites preuve de logique… et surtout, suivez les traces de Louis Mandrin !

Office de tourisme Val Guiers saint genix Saint-Genix-les-Villages 73240 Saint-Genix-sur-Guiers Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0476316316

Sur les traces de Louis Mandrin

©A.cottarel