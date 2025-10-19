SUR LES TRACES DE MAILLY Perpignan

SUR LES TRACES DE MAILLY

SUR LES TRACES DE MAILLY Perpignan dimanche 19 octobre 2025.

SUR LES TRACES DE MAILLY

Place de la Victoire Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 10:30:00
fin : 2025-10-19

Date(s) :
2025-10-19

PLACE DE LA VICTOIRE au pied du Castillet
  .

Place de la Victoire Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

English :

? PLACE DE LA VICTOIRE at the foot of the Castillet

German :

? PLACE DE LA VICTOIRE am Fuße des Castillet

Italiano :

? PLACE DE LA VICTOIRE ai piedi del Castillet

Espanol :

? PLACE DE LA VICTOIRE al pie del Castillet

L’événement SUR LES TRACES DE MAILLY Perpignan a été mis à jour le 2025-09-12 par PERPIGNAN TOURISME