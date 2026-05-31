Sur les traces de Mangini et de la ligne Lyon-Montbrison, Parking, Meys

Sur les traces de Mangini et de la ligne Lyon-Montbrison Vendredi 26 juin, 08h30 Parking Rhône

Participation sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T08:30:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-26T08:30:00+02:00 – 2026-06-26T16:00:00+02:00

Dans le cadre des 150 ans du chemin de fer Lyon-Montbrison, nous vous proposons une randonnée commentée d’environ 10 km sur les traces des Mangini et de cette ligne. Sur le parcours, découvertes insolites du patrimoine communal. Nous partirons à 8h30 et arriverons vers 12h30.

RV : 8h15, parking chemin de la Gare à Meys, près du stade et de l’étang Varagnat.

La pause de midi se fera à l’ancienne gare, propriété d’Annie et de Jean-Guy, qui commenteront les lieux. Apportez votre pique-nique et un gobelet. Des boissons fraîches seront offertes à midi avec l’apéritif local.

De 14h à 16h, tout visiteur pourra découvrir un panneau d’exposition sur la famille Mangini, l’histoire de la ligne Lyon-Montbrison, les 7 maisons de garde-barrière de Meys.

Présentation et vente des publications de l’Association.

Parking Chemin de la Gare 69610 Meys Meys 69610 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « histoirepatrimoinemeys@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0783412351 »}]

Randonnée de 10km permettant de voir l’ancienne gare de Meys, les traces de Mangini sur la commune et quelques éléments de patrimoine peu connus. Mangini Chemin de fer

CPA