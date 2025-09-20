Sur les traces de Marcel Renard : une plongée dans l’architecture et les Archives municipales Espace Perbosc – Pôle Patrimoine Culturel Montauban

Sur les traces de Marcel Renard : une plongée dans l’architecture et les Archives municipales Samedi 20 septembre, 14h30 Espace Perbosc – Pôle Patrimoine Culturel Tarn-et-Garonne

Gratuit. À partir de 10 ans. Réservation obligatoire. Places limitées.

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

L’architecture se découvre aussi à travers les archives et le portrait de ses maîtres d’oeuvre !

Après un parcours dans les magasins de conservation, les archivistes et le CIAP vous présenteront une série de plans d’édifices art déco et le portrait de Marcel Renard, architecte de la ville, chef de file de la reconstruction de Montauban après les inondations de 1930.

Espace Perbosc – Pôle Patrimoine Culturel 2 bd Edouard Herriot, 82000 Montauban Montauban 82000 Lalande Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 66 03 11 https://montauban.com/pole-patrimoine-culturel Le Pôle Patrimoine Culturel, service de la Direction du Développement Culturel et du Patrimoine, regroupe le CIAP, le Musée de la Résistance et du Combattant, les Archives municipales et la Bibliothèque Patrimoine. bus : ligne 1 et 6, arrêt Fobio

en voiture : rocade sortie 62 « les Chaumes », puis avenue Marcel Unal, puis avenue Léonid Chrol

Plan de l’école de Birac, M. Renard (détail) © Archives municipales – ville de Montauban