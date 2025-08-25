« Sur les traces de Monte Cristo à Marseille » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

« Sur les traces de Monte Cristo à Marseille » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch jeudi 29 janvier 2026.

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance sont des conférences scientifiques accessibles à tous. Organisées par la ville d’Allauch, en collaboration avec Marc Bartoli. Conférences adaptées pour le grand public et les enfants à partir de 8 ans.

Cette conférence est animée par Frédéric Presles Photographe, Réalisateur et Producteur de documentaires animaliers et éditeur, Membre de la Société des Explorateurs Français.

A l’occasion de l’anniversaire de la publication originale le 15 janvier 1846 de Monte Cristo en feuilleton, c’est une véritable enquête que Frédéric Presles vous invite à retracer avec lui. En retrouvant les lieux fréquentés par Alexandre Dumas pour documenter l’histoire de Monte Cristo et en s’appuyant sur des extraits du livre, nous ferons un tour dans Marseille pour répondre aux questions Comment est né le roman? Qui sont les héritiers du comte de Monte Cristo? Que sont devenus les décors du récit d’aventure mondialement connu?

La conférence sera suivie d’une séance de dédicace du livre par l’auteur. .

Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Auditorium de l’usine électrique Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance are scientific conferences open to all. Organized by the town of Allauch, in collaboration with Marc Bartoli. Conferences adapted for the general public and children aged 8 and over.

Die Rendez-vous des sentiers de la connaissance sind wissenschaftliche Vorträge, die für alle zugänglich sind. Sie werden von der Stadt Allauch in Zusammenarbeit mit Marc Bartoli organisiert. Die Vorträge sind für die breite Öffentlichkeit und für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

I rendez-vous des sentiers de la connaissance sono conferenze scientifiche aperte a tutti. Organizzate dalla città di Allauch, in collaborazione con Marc Bartoli. Queste conferenze sono adatte al grande pubblico e ai bambini a partire dagli 8 anni.

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance son conferencias científicas abiertas a todos. Organizadas por la ciudad de Allauch, en colaboración con Marc Bartoli. Estas conferencias están dirigidas al público en general y a los niños a partir de 8 años.

