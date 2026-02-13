Sur les traces de Napoléon ! Office de Tourisme de L’Auxerrois Auxerre

Sur les traces de Napoléon !

Office de Tourisme de L’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 15:00:00

fin : 2026-04-18 16:30:00

Date(s) :

2026-03-21 2026-04-18 2026-12-12

Suivez notre guide sur les traces de Napoléon ! De passage à Auxerre le 17 mars 1815, l’Empereur a laissé bien des souvenirs de sa visite dans la ville. Laissez-vous porter par les récits, les lieux et les indices disséminés ici et là. Une visite pour écouter l’Histoire, ouvrir l’œil… et découvrir Auxerre autrement. .

Office de Tourisme de L’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

L’événement Sur les traces de Napoléon ! Auxerre a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Auxerrois