Portet-d’Aspet

SUR LES TRACES DE NOTRE VILLAGE

Portet-d’Aspet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-15

Sur les traces de notre village à Portet-d’Aspet !

Sur les traces de notre village à Portet-d’Aspet

Petit, montagnard, accueillant, chantant, ressourçant, festif… Que demander de plus pour des festivités altitudinales ?

Vendredi

10h00 Messe porteraise à l’église Saint-Roch

11h00 Chorale de Saint-Lary

12h00 Auberge espagnole chacun apporte un plat à partager (assiette et couverts à prévoir)

Samedi

10h00 Passage du tambour et s’il vous annonçait une nouvelle ?

15h00 Sur les traces de Portet voyage ludique et familial à Portet-d’Aspet au XIXᵉ siècle

17h00 20h00 Les Troubadours du Comminges

19h00 Apéro du comité des fêtes et animations 1er verre offert par le CDF, les suivants à la charge des participants .

Portet-d’Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie

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English :

On the trail of our village at Portet-d?Aspet!

L’événement SUR LES TRACES DE NOTRE VILLAGE Portet-d’Aspet a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE