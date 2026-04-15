SUR LES TRACES DE NOTRE VILLAGE Portet-d’Aspet
SUR LES TRACES DE NOTRE VILLAGE Portet-d’Aspet vendredi 15 mai 2026.
Portet-d’Aspet
SUR LES TRACES DE NOTRE VILLAGE
Portet-d’Aspet Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-15
Sur les traces de notre village à Portet-d’Aspet !
Sur les traces de notre village à Portet-d’Aspet
Petit, montagnard, accueillant, chantant, ressourçant, festif… Que demander de plus pour des festivités altitudinales ?
Vendredi
10h00 Messe porteraise à l’église Saint-Roch
11h00 Chorale de Saint-Lary
12h00 Auberge espagnole chacun apporte un plat à partager (assiette et couverts à prévoir)
Samedi
10h00 Passage du tambour et s’il vous annonçait une nouvelle ?
15h00 Sur les traces de Portet voyage ludique et familial à Portet-d’Aspet au XIXᵉ siècle
17h00 20h00 Les Troubadours du Comminges
19h00 Apéro du comité des fêtes et animations 1er verre offert par le CDF, les suivants à la charge des participants .
Portet-d’Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie
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English :
On the trail of our village at Portet-d?Aspet!
L’événement SUR LES TRACES DE NOTRE VILLAGE Portet-d’Aspet a été mis à jour le 2026-04-15 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE