Sur les traces de Pétrarque : conversations itinérantes au fil de la Sorgue avec Donatella Punturo Centre ville Le Thor – Départ Jardin Folco de BAroncelli Le Thor

Sur les traces de Pétrarque : conversations itinérantes au fil de la Sorgue avec Donatella Punturo Centre ville Le Thor – Départ Jardin Folco de BAroncelli Le Thor vendredi 19 septembre 2025.

Sur les traces de Pétrarque : conversations itinérantes au fil de la Sorgue avec Donatella Punturo Vendredi 19 septembre, 18h00 Centre ville Le Thor – Départ Jardin Folco de BAroncelli Vaucluse

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Fin : 2025-09-19T18:00:00 – 2025-09-19T20:00:00

Donatella Punturo, Professeure de langue et culture italienne, Enseignante du CRR de Paris, vous propose une conférence originale, itinérante, en suivant la Sorgue dans le vieux village.

Qu’est ce que l’eau, la poésie, la contemplation, la spiritualité ont en commun avec la mondanité, la sensualité, l’activisme politique … une montre ?!?

A travers un parcours d’observation de la nature et de conversations autour de Pétrarque, nous partirons à la recherche de nos propres réponses. Guidés par le poète, et nos pas, nous explorerons le paysage qui nous entoure tout en nous interrogeant sur notre rapport à la nature et au temps qui passe. Etes-vous prêts pour le voyage ?

Centre ville Le Thor – Départ Jardin Folco de BAroncelli 19 chemin des Moulins, 84250 Le Thor Le Thor 84250 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « enfancejeunesseculture@ville-lethor.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0612566832 »}]

Donatella Punturo, Professeure de langue et culture italienne, Enseignante du CRR de Paris, vous propose une conférence originale, itinérante, en suivant la Sorgue dans le vieux village.

@mairie du Thor_service culturel