Sur les traces de Saint-Nicolas Atelier créatif & cuisine Moulin d’Eymet Eymet
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Le Moulin d’Eymet vous propose de nombreuses animations et ateliers en décembre.
Au programme de la journée
– 15h 18h Atelier créatif de Noël
– 16h 18h Atelier pain d’épices et goûter partagé .
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
