Sur les traces de Saint-Nicolas L’exposition Moulin d’Eymet Eymet

Sur les traces de Saint-Nicolas L’exposition

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-21

2025-12-06

Le Moulin d’Eymet vous propose de nombreuses animations et ateliers pendant l’exposition de Carolus et le marché des produits locaux avec une tombola le 21 décembre donc le tirage se déroulera à 16h. Venez nombreux ! .

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com

