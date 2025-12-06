Sur les traces de Saint-Nicolas L’exposition Moulin d’Eymet Eymet
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
2025-12-06
2025-12-21
2025-12-06
Le Moulin d’Eymet vous propose de nombreuses animations et ateliers pendant l’exposition de Carolus et le marché des produits locaux avec une tombola le 21 décembre donc le tirage se déroulera à 16h. Venez nombreux ! .
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
