Sur les traces de Saint-Nicolas Visite, vernissage & déambulation Moulin d’Eymet Eymet

Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne

Le Moulin d’Eymet vous propose de nombreuses animations et ateliers en décembre.

Au programme de la journée

– 15h Visite guidée de l’expo par Carolus

– 16h Vernissage de l’exposition

– 17h Déambulation du conte Les 3 petits enfants en partenariat avec l’association Eymet en Fête .

