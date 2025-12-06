Sur les traces de Saint-Nicolas Visite, vernissage & déambulation Moulin d’Eymet Eymet
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet Dordogne
Tarif : – –
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Le Moulin d’Eymet vous propose de nombreuses animations et ateliers en décembre.
Au programme de la journée
– 15h Visite guidée de l’expo par Carolus
– 16h Vernissage de l’exposition
– 17h Déambulation du conte Les 3 petits enfants en partenariat avec l’association Eymet en Fête .
Moulin d’Eymet 2 Quai de la Navigation Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 02 32 35 lemoulindeymet@gmail.com
