Sur les traces des animaux de nos forêts, Coye-la-Forêt, France, Coye-la-Forêt

Sur les traces des animaux de nos forêts 8 mars – 10 avril Coye-la-Forêt, France Oise

Tarifs : Adulte 70€ ; Enfant 20€ ; Solidaire 40€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-08T11:00:00+01:00 – 2026-03-08T15:00:00+01:00

Fin : 2026-04-10T12:00:00+02:00 – 2026-04-10T16:00:00+02:00

Et si vous appreniez à lire la forêt autrement ?

Pister, ce n’est pas traquer ni savoir reconnaître des empreintes par cœur.

C’est avant tout changer de regard, ralentir, aiguiser ses sens et s’ouvrir au monde vivant. Le pistage invite au décentrement : quitter un instant le point de vue humain pour entrer, avec curiosité et respect, dans celui des animaux. C’est une manière douce et joyeuse de renouer avec la nature, de se sentir à sa place parmi les autres vivants.

La forêt comme vous ne l’avez jamais vue

Le temps d’une journée en forêt, offrez-vous une parenthèse immersive et conviviale, guidée par deux pisteuses passionnées :

est passionnée par les arts ancestraux et les savoirs liés à la nature. Elle a commencé à se former au pistage animalier au Québec il y a quatre ans, où elle a développé une approche fine de l’observation et de la lecture des indices laissés par la faune. Elle est certifiée , une certification internationale qui valide les compétences fondamentales en pistage : identification des empreintes, analyse des allures, interprétation des comportements animaux et compréhension du contexte environnemental.Ensemble, elles vous accompagnent pas à pas pour découvrir les bases du pistage animalier, un art ancestral aujourd’hui en plein renouveau, accessible à toutes, sans prérequis. Isabelle Mayor est une scénariste et réalisatrice française passionnée par les pédagogies alternatives et la connexion à la nature. Elle s’est formée à l’approche des 8 Shields — une méthode éducative inspirée des traditions autochtones qui vise à renforcer le lien entre l’être humain et le monde naturel — avec Norbert Fond puis avec l’Appel du mentor. Elle accompagne enfants, familles et adultes dans des processus de reconnexion au vivant et de régénération culturelle, en intégrant des pratiques sensorielles et expérientielles en plein air. Institut Supérieur Maria Montessori. Elle est également co-autrice, avec Assia Rabinowitz et Anne-Jeanne Étienbled-Darmon, de l’ouvrage L’appel de la forêt, qui propose des activités pédagogiques pour aider les jeunes (et les adultes) à s’immerger dans la nature et à développer l’observation, la pleine conscience et l’autonomie en milieu naturel.

Au programme de la journée

Observer les traces et indices laissés par les animaux

laissés par les animaux Découvrir le pistage à travers des jeux ludiques et sensoriels

Des temps de partage théorique , simples et accessibles

, simples et accessibles Un repas partagé , pour prolonger la rencontre

, pour prolonger la rencontre Tenter le suivi d’un animal à partir de ses pistes

à partir de ses pistes Des histoires, échanges et cercle de parole pour intégrer l’expérience

Une journée d’immersion sauvage

Une journée pour respirer, apprendre, rire, s’émerveiller — et repartir avec une nouvelle façon de regarder la forêt… et peut-être aussi le monde.

Durée : 4h

Activité organisée par Valentine – Guide nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sur-les-traces-des-animaux-de-nos-forets-7290

À l’écoute du sauvage : une journée guidée en forêt Nature Sortie nature