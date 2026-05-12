Glomel

Sur les traces des bagnards !

Parking de Pont ar Lenn Glomel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 10:00:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Les visites de Sam’ des visites guidées costumées tout l’été !

Découvrez l’épopée humaine du canal de Nantes à Brest.

Chaque mètre du canal de Nantes à Brest porte la trace d’hommes oubliés. Avec Sam’, guide passionné et conteur, partez à la rencontre de ces forçats et ouvriers anonymes. À travers leurs coups de pioche, découvrez leur quotidien de labeur, la rudesse des camps et les révoltes qui ont marqué cette aventure humaine. Une histoire vivante, racontée sur les lieux mêmes où elle s’est écrite.

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Informations complémentaires

Prévoir des chaussures de marche et une tenue adaptée à la météo. Marche avec dénivelés.

Org. Office de Tourisme du Kreiz Breizh

Réservation obligatoire. Billetterie en ligne. .

Parking de Pont ar Lenn Glomel 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 29 02 72

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English :

L’événement Sur les traces des bagnards ! Glomel a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme du Kreiz Breizh