Sur les traces des bâtisseurs du ciel Bibliothèque des Annonciades Boulogne-sur-Mer

Début : 2025-10-03T09:00:00 – 2025-10-03T12:00:00

Fin : 2025-10-04T13:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Au fil des siècles, l’Homme a developpé ses connaissances du ciel pour pouvoir se repérer sur Terre et naviguer sur la grande bleue grâce à l’observation des astres. A travers de précieux livres anciens et de véritables instruments de navigation, venez marcher sur les traces de ces bâtisseurs du ciel pour découvrir leurs multiples interprétations de l’univers et ressortir avec des étoiles plein les yeux.

Bibliothèque des Annonciades 18 Place de la Resistance, 62200 Boulogne-sur-Mer, France Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 0321877321 http://lequadrant.boulogne-sur-mer.fr

