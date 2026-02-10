Sur les traces des brebis balade dessinée

Lunegarde Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Une balade dessinée et racontée s’offre à vous ! Vous ne verrez plus jamais les brebis Causses du Lot d’un même œil… Sur les chemins autour de la ferme de Gardelune, nous suivrons les pas de Troubs

Une balade dessinée et racontée s’offre à vous ! Vous ne verrez plus jamais les brebis Causses du Lot d’un même œil… Sur les chemins autour de la ferme de Gardelune, nous suivrons les pas de Troubs. Cet auteur dessinateur est familier des brebis Causses du Lot qu’il appelle affectueusement moutons pandas . Elles prennent forme en quelques secondes sur son carnet de croquis. Anne-Laure Cancès du Parc-Géoparc sera à ses côtés pour partager ses connaissances de l’histoire de l’élevage caussenard et de son importance dans ce paysage pastoral exceptionnel. La balade sera suivie d’une dégustation de charcuteries de brebis Causses du Lot ainsi que d’un temps de dédicaces de Chemins de pierres (Ed. Les requins marteaux possibilité d’acheter l’ouvrage sur place), de la découverte de la série de cartes postales Moutons pandas et du livret Découvrir… la brebis Causse du Lot (édition du Parc-Géoparc).

.

Lunegarde 46240 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A storytelling and drawing tour awaits you! You’ll never see the Causses du Lot sheep in the same light again? On the paths around the Gardelune farm, we follow in Troubs? footsteps

L’événement Sur les traces des brebis balade dessinée Lunegarde a été mis à jour le 2026-02-10 par Pnr des Causses du Quercy