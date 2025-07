Sur les traces des carabes Les Sallards Toulon-sur-Allier

Sur les traces des carabes Les Sallards Toulon-sur-Allier mercredi 16 juillet 2025.

Sur les traces des carabes

Les Sallards Espace Nature Sensible du Domaine des Sallards Toulon-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16 16:00:00

Date(s) :

2025-07-16

Le mercredi 16 juillet, de 14h à 16h, partez à la découverte du monde fascinant des carabes !

Les Sallards Espace Nature Sensible du Domaine des Sallards Toulon-sur-Allier 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 78 36 05 08 animation@fedechasse03.com

English :

On Wednesday, July 16, from 2 to 4 p.m., discover the fascinating world of carabid beetles!

German :

Entdecke am Mittwoch, den 16. Juli, von 14 bis 16 Uhr die faszinierende Welt der Laufkäfer!

Italiano :

Mercoledì 16 luglio, dalle 14.00 alle 16.00, scoprite l’affascinante mondo dei coleotteri carabidi!

Espanol :

El miércoles 16 de julio, de 14.00 a 16.00 horas, descubra el fascinante mundo de los escarabajos carábidos

L’événement Sur les traces des carabes Toulon-sur-Allier a été mis à jour le 2025-07-07 par Office du tourisme de Moulins & sa région