Sur les traces des carriers Saint-Restitut
Sur les traces des carriers Saint-Restitut samedi 20 septembre 2025.
Sur les traces des carriers
Théâtre d’images des carrières de Sainte-Juste Saint-Restitut Drôme
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
2025-09-20
Balade commentée dans les carrières de Sainte-Juste et Saint-Restitut.
Théâtre d’images des carrières de Sainte-Juste Saint-Restitut 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes carrieres-tricastin@orange.fr
English :
Guided tour of the Sainte-Juste and Saint-Restitut quarries.
German :
Kommentierter Spaziergang durch die Steinbrüche von Sainte-Juste und Saint-Restitut.
Italiano :
Visita guidata alle cave di Sainte-Juste e Saint-Restitut.
Espanol :
Visita guiada a las canteras de Sainte-Juste y Saint-Restitut.
