Sur les traces des carriers Saint-Restitut samedi 20 septembre 2025.

Théâtre d'images des carrières de Sainte-Juste Saint-Restitut Drôme

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20

Balade commentée dans les carrières de Sainte-Juste et Saint-Restitut.

carrieres-tricastin@orange.fr

English :

Guided tour of the Sainte-Juste and Saint-Restitut quarries.

German :

Kommentierter Spaziergang durch die Steinbrüche von Sainte-Juste und Saint-Restitut.

Italiano :

Visita guidata alle cave di Sainte-Juste e Saint-Restitut.

Espanol :

Visita guiada a las canteras de Sainte-Juste y Saint-Restitut.

