Sur les traces des castors en Avesnois, par « Les Chemins de l’Ecureuil »!, 59132 Eppe-Sauvage, France, Eppe-Sauvage

Sur les traces des castors en Avesnois, par « Les Chemins de l’Ecureuil »! Dimanche 9 août, 16h00 59132 Eppe-Sauvage, France Nord

Tarifs : Tarif unique 15 euros par participant 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-09T16:00:00+02:00 – 2026-08-09T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-09T16:00:00+02:00 – 2026-08-09T18:00:00+02:00

Nouveau! Cette année 2026, une balade « Les Chemins de l’Ecureuil » de 2h, pour vous emmener sur les indices du castor , dans l’Avesnois! Plutôt nocturne, il sera sûrement caché. Venez découvrir une façon ludique de mieux connaître ce mammifère si utile pour la biodiversité! Proche du Val Joly, il va falloir passer par quelques sentiers pour mieux deviner où il se cache!

(photo libre de droit du castor « wirestock sur freepik »)

Durée : 2h00

Activité organisée par Nathalia – Animatrice sensorielle Nature

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sur-les-traces-des-castors-en-avesnois-8215

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Une empreinte, un morceau de bois taillé en forme de crayon…Intéressons nous à ce mammifère bien particulier, un petit bâtisseur hors pair! Petits et Grands détectives, en route vers les indices! Nature Sortie nature