Sur les traces des escargots Saint-Georges-de-Rouelley
Sur les traces des escargots Saint-Georges-de-Rouelley mardi 28 octobre 2025.
Sur les traces des escargots
Parking de la Fosse Arthour Saint-Georges-de-Rouelley Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28 14:00:00
fin : 2025-10-28 16:00:00
Date(s) :
2025-10-28
Venez découvrir le monde insoupçonné des escargots et autres gastéropodes à la Fosse Arthour. Entre sous-bois, pierriers et mares, les cachettes seront nombreuses. Espérons que la pluie soit de la partie ! .
Parking de la Fosse Arthour Saint-Georges-de-Rouelley 50720 Manche Normandie +33 2 33 81 13 33
English : Sur les traces des escargots
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sur les traces des escargots Saint-Georges-de-Rouelley a été mis à jour le 2025-10-17 par Attitude Manche