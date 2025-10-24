Sur les traces des fantômes du manoir de Donville Méautis

Pour sa 17e édition, les propriétaires du manoir de Donville organisent un spectacle unique à travers une visite guidée insolite sur les traces des fantômes et des revenants de ces lieux. Vous serez guidés dans les intérieurs du manoir éclairé par plus de 500 bougies par le propriétaire en personne, à la rencontre des fantômes et des présences qui hantent les lieux depuis le Moyen-Âge. Vous y rencontrerez des personnages étranges qui vécurent dans cette propriété entièrement décorée avec des meubles d’époque. Une partie extérieure vous sera également proposée avec la propriétaire qui se chargera de vos guider en pleine nuit. .

Manoir de Donville Méautis 50500 Manche Normandie +33 2 33 42 03 22

