Sur les traces des frères Champollion et Joseph Fourier Kiosque du parc de l’ancien hôtel de ville de Grenoble Grenoble

Sur les traces des frères Champollion et Joseph Fourier 19 – 21 septembre Kiosque du parc de l’ancien hôtel de ville de Grenoble Isère

réservation obligatoire, nombre de places limitées à 20 personnes

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Par un heureux hasard, Joseph Fourier et les frères Champollion ont vécu et travaillé dans la capitale dauphinoise sous le Premier Empire.

Leur collaboration fructueuse aboutira plus tard au déchiffrement tant convoité des hiéroglyphes par le plus jeune d’entre eux, Jean-François Champollion, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle discipline : l’égyptologie. Joseph Fourier, grand serviteur de l’Empire et préfet de l’Isère aura aussi marqué de son empreinte notre département par la conduite de grands projets impériaux. Joseph Fourier, mathématicien mondialement connu tout comme les frères Champollion en égyptologie, est considéré suite à ses travaux sur la théorie analytique de la chaleur comme le père fondateur de la physique mathématique.

Leurs découvertes à caractère universel auront profondément marqué notre civilisation. Le creuset de leurs recherches fondamentales se situe bel et bien à Grenoble ; nous le verrons durant ce parcours dans la vieille ville, sur les trace de nos trois illustres.

Kiosque du parc de l'ancien hôtel de ville de Grenoble 5 jardin de Ville 38000 Grenoble Grenoble 38000 Secteur 2 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Kiosque du parc de l'ancien hôtel de ville de Grenoble Tram A et B, arrêt Hubert Dubedout

Point de rencontre à proximité de l’ancien hôtel de ville, de la place Grenette et de la station du téléphérique de Grenoble, quai Stéphane Jay

