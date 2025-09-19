Sur les traces des Gallo-Romains Micro Folie de Taverny Taverny

Sur les traces des Gallo-Romains Micro Folie de Taverny Taverny vendredi 19 septembre 2025.

Sur les traces des Gallo-Romains Vendredi 19 septembre, 10h30, 14h30 Micro Folie de Taverny Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:30:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-19T14:30:00 – 2025-09-19T17:00:00

Destiné aux publics scolaires, ce projet vise à sensibiliser les élèves à l’archéologie et à l’histoire locale à travers une activité immersive et ludique : une chasse à l’artefact inspirée des fouilles gallo-romaines menées à Taverny, notamment autour de la découverte de la cave gallo-romaine.

> Plusieurs séances de 1h30

Micro Folie de Taverny 13 rue de la Treille 95150 Taverny Taverny 95150 Val-d’Oise Île-de-France

Destiné aux publics scolaires, ce projet vise à sensibiliser les élèves à l’archéologie et à l’histoire locale à travers une activité immersive et ludique : une chasse à l’artefact inspirée des à de …