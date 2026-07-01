Informations pratiques

Kiffis

Sur les traces des grands prédateurs à Kiffis

2 rue de Wolschwiller Kiffis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-22 19:30:00

fin : 2026-07-22 22:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Le territoire de Kiffis abrite trois prédateurs le loup, le lynx et le chat forestier

Sur inscription.

Loup, lynx, chat forestier qui vous observera ce soir ? Accroché au flanc d’une colline jurassienne, Kiffis est le territoire de trois prédateurs aussi fascinants que discrets. Lors de cette balade nocturne, décryptons ensemble la vie de ces trois fantômes. Et qui sait… peut-être croiserons-nous leur regard dans l’obscurité…

Inscription obligatoire. À partir de 8 ans 20 places.

Rendez-vous devant l’église de Kiffis. .

2 rue de Wolschwiller Kiffis 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

The Kiffis region is home to three predators: the wolf, the lynx, and the wildcat.

Registration required.

L’événement Sur les traces des grands prédateurs à Kiffis Kiffis a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de tourisme du Sundgau