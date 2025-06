Sur les traces des Incas, au cœur du Labyrinthe de Carvin ! Carvin 29 juillet 2025 07:00

Pas-de-Calais

Sur les traces des Incas, au cœur du Labyrinthe de Carvin ! Avenue de la République Carvin Pas-de-Calais

Début : 2025-07-29

fin : 2025-07-29

2025-07-29

Oserez-vous vous perdre dans le maïs ?

Venez vivre une aventure originale au coeur d’un véritable labyrinthe de maïs !

Parcourez un labyrinthe grandeur nature qui ravira petits et grands.Une superbe aventure à découvrir en famille, ou entre amis, au coeur d’un champ de maïs transformé, mêlant énigmes, observation et sens de l’orientation sur 1 kilomètre. .

Avenue de la République

Carvin 62220 Pas-de-Calais Hauts-de-France

English :

Do you dare get lost in the corn?

German :

Trauen Sie sich, sich im Mais zu verlieren?

Italiano :

Avete il coraggio di perdervi nel grano?

Espanol :

¿Te atreves a perderte en el maíz?

