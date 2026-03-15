Sur les traces des mammifères semi-aquatiques

Parking de Charcenay Fondettes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21 12:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Mais qui sont ces animaux ? Partez à la découverte des mammifères qui utilisent les milieux aquatiques pour répondre à certains de leurs besoins. La SEPANT vous propose d’en apprendre plus sur eux et de découvrir les méthodes pour les identifier. Vous comprendrez l’importance de leur préservation.

Mais qui sont ces animaux ? Partez à la découverte des mammifères qui utilisent les milieux aquatiques pour répondre à certains de leurs besoins. La SEPANT vous propose d’en apprendre plus sur eux et de découvrir les méthodes pour les identifier. Vous comprendrez l’importance de leur préservation. .

Parking de Charcenay Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 68 40 60 41 contact@sepant.fr

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English :

But who are these animals? Discover the mammals that use aquatic environments to meet some of their needs. SEPANT invites you to learn more about them and discover how to identify them. You’ll understand the importance of preserving them.

L’événement Sur les traces des mammifères semi-aquatiques Fondettes a été mis à jour le 2026-03-15 par Loches Touraine Châteaux de la Loire