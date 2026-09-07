Sur les traces des montreurs d’ours, Ancien bureau de poste Ercé, Ercé

Informations pratiques

Sur les traces des montreurs d’ours 19 et 20 septembre Ancien bureau de poste Ercé Ariège

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Franchissez les portes de ce lieu et imaginez que vous entrez dans le grenier des montreurs d’ours, de retour au pays après leurs voyages à travers le monde. Au fil de la visite, découvrez l’univers de ces hommes qui parcouraient les routes avec leurs animaux, ainsi que les objets, les souvenirs et les récits qui témoignent de cette aventure humaine hors du commun.

Ancien bureau de poste Ercé 09140 Ercé Ercé 09140 Le Village Ariège Occitanie 0682588236 imaginez ,en entrant dans ce lieu , que vous pénétrez dans le grenier des montreurs d’ours revenus au pays après leurs voyages autour du monde bus voiture pietons

Imaginez,en entrant dans ce lieu , que vous pénétrez dans le grenier des montreurs d’ours revenus au pays après leurs voyages autour du monde

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