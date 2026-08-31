Informations pratiques

Hérimoncourt

Sur les traces des mycologues d’Hérimoncourt

Hérimoncourt Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Le Pays de Montbéliard est une terre de mycologues, et tout particulièrement Hérimoncourt, où ont vécu deux grands spécialistes français Lucien Quélet (1832-1899) et François Margaine (1900-1970).

Partez sur leurs traces et découvrez l’histoire de ces figures majeures de la mycologie locale.

En partenariat avec la Société mycologique et la Société d’Histoire Naturelle du Pays de Montbéliard.

Le lieu de rendez-vous reste à déterminer. Appelez le numéro renseigné pour plus d’informations. .

Hérimoncourt 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80

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English : Sur les traces des mycologues d’Hérimoncourt

L’événement Sur les traces des mycologues d’Hérimoncourt Hérimoncourt a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD