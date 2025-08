Sur les traces des plantes sauvages et du castor au bord du Lignon Monistrol-sur-Loire

Sur les traces des plantes sauvages et du castor au bord du Lignon Monistrol-sur-Loire mercredi 22 octobre 2025.

Sur les traces des plantes sauvages et du castor au bord du Lignon

Parking du pont de lignon Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

Une sortie pour aller à la rencontre des castors qui repeuplent peu à peu le Lignon, affluent de la Loire. Présentation de plantes sauvages comestibles ou pouvant compléter la pharmacie familiale, jeux buissonniers. Réservation à l’Office de Tourisme.

.

Parking du pont de lignon Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

English :

An outing to meet the beavers that are gradually repopulating the Lignon, a tributary of the Loire. Presentation of wild edible plants or those that can be added to the family pharmacy, and bush games. Book at the Tourist Office.

German :

Ein Ausflug zu den Bibern, die den Lignon, einen Nebenfluss der Loire, allmählich wieder bevölkern. Vorstellung von essbaren Wildpflanzen oder Pflanzen, die die Hausapotheke ergänzen können, Buschspiele. Reservierung beim Office de Tourisme.

Italiano :

Un’uscita per incontrare i castori che stanno gradualmente ripopolando il Lignon, affluente della Loira. Presentazione di piante selvatiche commestibili o che possono essere aggiunte alla farmacia di famiglia e giochi di boscaglia. Prenotazione presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

Salida al encuentro de los castores que repoblan poco a poco el Lignon, afluente del Loira. Presentación de plantas silvestres comestibles o que se pueden añadir a la farmacia familiar, y juegos de bushcraft. Reserva en la Oficina de Turismo.

L’événement Sur les traces des plantes sauvages et du castor au bord du Lignon Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron