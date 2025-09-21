Sur les traces des Robert-Houdin Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois

Sur les traces des Robert-Houdin Dimanche 21 septembre, 10h30 Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher

Réservation à partir du 8 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Découvrez le destin hors du commun de cette famille blésoise à travers le parcours de l’illustre magicien Jean-Eugène Robert-Houdin et de ses descendants, l’architecte Paul Robert-Houdin et la sculptrice animalière Églantine Lemaître.

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

Visite commentée

Lithographie représentant Jean-Eugène Robert-Houdin © Ville de Blois