Sur les traces des Troupes de Marine, Musée des Troupes de Marine, Fréjus

Informations pratiques

Sur les traces des Troupes de Marine 19 et 20 septembre Musée des Troupes de Marine Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Explorez la riche collection d’objets historiques, de documents et d’œuvres d’art qui témoignent de l’histoire des Troupes de Marine et de l’armée de terre. Une expérience immersive et éducative.

Musée des Troupes de Marine Rue des TROUPES DE MARINE, 83600 Fréjus, France Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494178688 https://www.defense.gouv.fr/terre/histoire-et-patrimoine/patrimoine/musees/musee-des-troupes-de-marine Conservatoire de collections et de traditions militaires, le musée des troupes de marine de Fréjus présente l’épopée des soldats, qui durant quatre siècles et sur tous les continents, ont participé à façonner l’histoire de la France dans le monde. Crées originellement au milieu du XVIIe siècle sous le nom de troupes de la Marine, devenues en 1900 troupes coloniales, ces unités insolites étaient en effet dédiées aux expéditions et aux explorations militaires au-delà des mers.

Le musée vous invite à découvrir à travers une collection inédite de plus 25 000 objets ! Uniformes, coiffures, armes, emblèmes, souvenirs ethnographiques, beaux-arts, trophées, décorations, objets insolites… sortie 38 autoroute A8

Explorez la riche collection d’objets historiques, de documents et d’œuvres d’art qui témoignent de l’histoire des Troupes de Marine et de l’armée de terre. Une expérience immersive et éducative.

© Ville de Fréjus