Sur les traces des voies ferrées stratégiques de 14–18 Leval mardi 12 août 2025.

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-08-12 14:00:00

fin : 2025-08-12

2025-08-12

Au cours de ce parcours ombragé, vous découvrirez les indices de la présence des anciennes voies ferrées stratégiques utilisées durant la Première Guerre mondiale (itinéraires, gare, lieu de croisement, etc). Cette balade permet donc de découvrir un aspect de la petite histoire locale de la Grande Histoire.

A partir de 8 ans, enfant obligatoirement accompagné d’un adulte. Prévoir chaussures de marche, eau, petit en-cas. Boucle de 7 km sans difficulté. Départ à partir de 6 personnes. .

Leval 90110 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90

