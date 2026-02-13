Sur les traces du blaireau promenade naturaliste et de découverte.

Harskirchen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-08 14:00:00

fin : 2026-03-08 17:00:00

Date(s) :

2026-03-08

La recherche de traces du blaireau sera un prétexte pour découvrir le printemps en forêt et le paysage d’Alsace Bossue. Sans déranger cet animal nocturne peu connu, nous apprendrons à le connaître et à le protéger. Cette sortie convient aux enfants et aux adultes. .

Harskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 09 71 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Sur les traces du blaireau promenade naturaliste et de découverte. Harskirchen a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue