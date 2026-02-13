Sur les traces du blaireau promenade naturaliste et de découverte. Harskirchen
Sur les traces du blaireau promenade naturaliste et de découverte. Harskirchen dimanche 8 mars 2026.
Sur les traces du blaireau promenade naturaliste et de découverte.
Harskirchen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-03-08 14:00:00
fin : 2026-03-08 17:00:00
Date(s) :
2026-03-08
La recherche de traces du blaireau sera un prétexte pour découvrir le printemps en forêt et le paysage d’Alsace Bossue. Sans déranger cet animal nocturne peu connu, nous apprendrons à le connaître et à le protéger. Cette sortie convient aux enfants et aux adultes. .
Harskirchen 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 6 75 09 71 46
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sur les traces du blaireau promenade naturaliste et de découverte. Harskirchen a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue